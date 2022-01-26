Видео дня: как Узбекистан справлялся с отключением электричества

В Узбекистане произошел глобальный сбой в подаче электроэнергии. Он охватил крупные города — Ташкент, Самарканд, Бухару, Карши, Гулистан, Коканд, Чирчик. Чтобы не оставить жителей без транспорта во время масштабного отключения, транспортным компаниям пришлось проявить изобретательность.

К полудню вторника по местному времени без света оказалась практически вся страна. Аэропорты временно полностью прекратили работу, а вот электрички продолжили курсировать.

На кадрах видно, какой неожиданный выход из положения нашли транспортные компании, чтобы не прерывать перевозки. Современный электропоезд Afrosiyob прицепили к обычному локомотиву, который и тянул его за собой . Судя по всему, сами пассажиры на перронах тоже не ожидали увидеть такую картину.