Армения показала последствия боев с Азербайджаном. Видео 18+

В Telegram появился ролик, на котором показаны последствия обстрела азербайджанских позиций армянскими войсками. На записи видны несколько уничтоженных боевых машин и сбитый вертолет.

Видео: Telegram

В Баку утверждают, что в ходе боестолкновений погибли 550 армянских военнослужащих. Ереван опроверг эти данные и сообщает о 200 убитых солдатах противника.

В соцсетях сообщают, что власти Азербайджана официально ограничили интернет в республике чтобы скрыть большие потери после «утренней военной авантюры» с нападением на Карабах. Известно, что в Азербайджане не работает ни один мессенджер.