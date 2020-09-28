Армения показала последствия боев с Азербайджаном. Видео 18+
В Telegram появился ролик, на котором показаны последствия обстрела азербайджанских позиций армянскими войсками. На записи видны несколько уничтоженных боевых машин и сбитый вертолет.
Видео: Telegram
В Баку утверждают, что в ходе боестолкновений погибли 550 армянских военнослужащих. Ереван опроверг эти данные и сообщает о 200 убитых солдатах противника.
В соцсетях сообщают, что власти Азербайджана официально ограничили интернет в республике чтобы скрыть большие потери после «утренней военной авантюры» с нападением на Карабах. Известно, что в Азербайджане не работает ни один мессенджер.