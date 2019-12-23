Вид с небоскреба Бурдж-Халифа решили продать

Смотровую площадку на небоскребе Бурдж-Халифа в Объединенных Арабских Эмиратах выставили на продажу. Здание является одной из самых известных и посещаемых достопримечательностей страны.

Об этом агентству Reuters сообщили сразу четыре источника. Возможно, стоимость вида достигнет миллиарда долларов (62,3 миллиарда рублей) несмотря на замедление роста рынка недвижимости. Сделка будет непубличной. Высота небоскреба превышает 828 метров. Ежегодно его посещают около 16 миллионов туристов, которые приносят выручку в размере 163-191 миллиона долларов (от 10 миллиардов рублей).

Консультантом по сделке компания-застройщик Emaar Properties назначила британскую финансовую корпорацию Standard Chartered. Представители фирм комментировать информацию о продаже отказались.

Как сообщила компания Google, в 2019 году информации о самой высокой в мире башне Бурдж-Халифа в Дубае было посвящено 859 тысяч запросов.