Вид Бориса Джонсона во время тренировки рассмешил британцев

Папарацци поймали британского премьера Бориса Джонсона во время тренировки в одном из лондонских парков. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на местные СМИ.

По данным издания, глава кабмина вышел на улицу вместе со своим тренером Гарри Джеймсоном. На Джонсоне была красная шапка, свитер и шорты.

Пользователей Сети позабавил раскрасневшийся от усердных занятий политик. Отмечается, что Джонсон начал заниматься спортом прошлым летом после перенесенного COVID-19.