Victoria’s Secret сменила ангелов на женщин с достижениями

Victoria’s Secret попыталась экстремально изменить бренд. Вместо моделей, которые дефилировали с ангельскими крыльями, на подиум выйдут семь женщин, известных своими достижениями.

Рекламировать бренд пригласили 35-летнюю звезду футбола и активистку за гендерное равенство Меган Рапино, 17-летнюю китаянку, родившуюся в США, одну из лучших фристайлеров в мире Эйлин Гу, 29-летнюю модель и защитницу инклюзивности Палому Эльзессер, 38-летнюю индийскую актрису и технического инвестора Приянку Чопру. Об этом сообщил The New York Times.

«Семь женщин, которые образуют группу под названием VS Collective, будут поочередно консультировать бренд, появляться в рекламе и продвигать Victoria’s Secret в Instagram. Они присоединяются к компании, которая имеет совершенно новую исполнительную команду и формирует совет директоров, в котором все места, кроме одного, будут заняты женщинами», — рассказали в Victoria’s Secret изданию.

В коллектив VS также вошли бразильская транс-модель Валентина Сампайо, модель и беженка из Южного Судана Адут Акеч, фотограф и основатель цифровой платформы для женщин-фотографов Аманда де Кадене.

Генеральный директор Victoria’s Secret отметил, что компания слишком долго реагировала на желания мужчин, новое будущее — в удовлетворении желаний женщин.