Вибрирующий мост в Китае попал на видео

Вибрирующий морской мост Хумэнь в китайской провинции Гуандун запечатлели камеры. Возможно, в колебаниях виноваты аварийные пластиковые заграждения. Что бы там ни было, машины на мост пока не пускают.

На вибрации на мосту обратили внимание 5 мая. Местные власти сразу же преступили к расследованию. Один из его участников — президент Международной ассоциации мостов и строительных конструкций Гэ Яоцзюнь. По его предположению, конструкция завибрировала из-за наличия на мосту аварийных пластиковых барьеров 1,2 метра в высоту. Строители установили их во время ремонта конструкции.

Заграждения изменили аэродинамику моста, вследствие чего начались вибрации, считают эксперты. Мост дрожит, когда порывы ветра достигают определенной скорости.

В тот же день барьеры убрали. Тем не менее мост продолжил вибрировать. Сооружение колеблется по инерции, пояснили в управляющей компании. Спустя время мост станет таким, каким и должен быть.

Дорожный мост связывает Гуанчжоу и Дунгуань. Из-за ЧП автолюбители временно не могут им воспользоваться.