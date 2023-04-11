Мир 11 апреля 2023, 09:42 Вхождение Финляндии в НАТО сочли демонстрацией противостояния с Россией Китайский политолог Лун: Финляндия вступила в НАТО ради противостояния с Россией РИА «Новости»

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Финляндия при вступлении в НАТО не ставила своей целью обеспечить собственную безопасность. Правительство страны решило таким образом продемонстрировать противостояние с Россией. Об этом заявила ТАСС заместитель директора Центра изучения Европы при Шанхайском институте исследования международных проблем Лун Цзин.

«Ее присоединение к НАТО носит больше символический характер, <…> показать противостояние с Россией», — подчеркнула Лун Цзин.

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По ее мнению, сложившаяся ситуация затронула вопрос национальной безопасности России. Политолог напомнила, что Финляндия является очень важной соседней страной для РФ, а сухопутная граница между государствами составляет 1300 километров.

Эксперт подчеркнула, что Россия может принять серьезные ответные меры.

Политологи ранее назвали сомнительной ситуацию в Европе после вступления Финляндии в НАТО.