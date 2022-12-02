Мир 02 декабря 2022, 18:19 Вход в посольство Украины в Ватикане измазали экскрементами — СМИ РИА «Новости»

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В адрес штаб-квартиры консульства Украины в Неаполе поступил конверт с окровавленными глазами животного, сообщило итальянское агентство ANSA. Источники издания добавили, что в то же время вход в украинское посольство в Ватикане измазали экскрементами.

По информации собеседников агентства, экскрементами испачкали также стены и лестницу, ведущую к входу в украинское посольство. Правоохранители в Италии занялись установлением всех обстоятельств получения посылки с глазами животного.

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Представитель МИД Украины Олег Николенко в социальных сетях рассказал, что глаза животных отправили также в украинские диппредставительства в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, Австрии и Чехии, сообщили «Известия».

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«В упаковках были глаза животных. Сами пакеты были пропитаны жидкостью характерного цвета и имели соответствующий запах», — подчеркнул Николенко. Он уточнил, что на Украине расценивают подобные действия как попытки запугивания дипломатов, однако все они продолжат работать. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что 1 декабря несколько диппредставительств страны получили письма с угрозами.