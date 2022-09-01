Призыв Зеленского отменить вещание российских каналов в ЕС назвали глупым | 360°

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Призыв Зеленского отменить вещание российских каналов в ЕС назвали глупым

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01 сентября 2022, 03:20

Призыв Зеленского отменить вещание российских каналов в ЕС назвали глупым

ВГТРК назвал глупым призыв Зеленского отменить вещание российских каналов в ЕС

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал запретить вещание всех российских каналов в странах Евросоюза. Глава дирекции международных отношений ВГТРК Петр Федоров назвал такое заявление глупым.

«Как можно к этому относиться, если предлагается не в открытой конкуренции точек зрения, аргументов, а вот таким вот способом решить вопрос дискуссии. Конечно, это глупо, конечно, это нереализуемо», — сказал Федоров в разговоре с РИА «Новости».

Он напомнил, что на некоторые российские телеканалы уже наложили ограничения. Несмотря на это, лжи все равно не удается завладеть мозгами людей. Глава дирекции подчеркнул, что подчиненность Европейского вещательного союза руководству ЕС идет вразрез с понятиями и принципами независимой журналистики.

«Европейский вещательный союз, его новостные структуры отредактировали видеосюжет несколько месяцев назад, транслировавшийся по нашим каналам о сдаче боевиков Азова* в Мариуполе», — подчеркнул Федоров.

Он пояснил, что по указанию главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля из материала убрали кадры с нацистской символикой.

*Азов — террористическая организация, запрещенная в России.

Владимир Зеленский

Украина

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