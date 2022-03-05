Вглубь страны на +100 км. Как изменилась линия соприкосновения после начала спецоперации на Украине

Войска самопровозглашенной Луганской Народной Республики после начала специальной военной операции России на Украине продвинулись на 100 километров вглубь Донбасса, освободив более 60 населенных пунктов. Об этом рассказал представитель Народной милиции ЛНР, полковник Андрей Марочко, сообщил Telegram-канал RT.

По словам Марочко, вся восточная часть ЛНР практически освобождена.

«Наши силы и силы РФ в встретились в поселке Новоайдар, идет совместная координированная операция», — рассказал он.

Полковник отметил, что самыми проблемными остаются населенные пункты Лисичанск, Северодонецк и Рубежное.

«Противник держит мирных жителей как заложников, а также размещает гаубичную, самоходную и реактивную артиллерию среди жилых домов», — сообщил Марочко.

Утром 5 марта ВСУ обстреляли Донецк из крупнокалиберной артиллерии, а накануне стрелковым огнем повредили газопровод и линию электропередачи.