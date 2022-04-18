ВФУ обстреляли населенный пункт в ДНР крупнокалиберными снарядами

ВФУ обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка, который находится в ДНР. Утром 18 апреля в сторону поселка выпустили шесть крупнокалиберных снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram-канале.

Обстрел зафиксировали со стороны ВФУ по направлению населенный пункт Новоселовка — населенный пункт Пантелеймоновка. В СЦКК сообщили, что выстрелы прозвучали в 7:50 по московскому времени. Залп состоял из шести снарядов калибром 122 миллиметра. Информации о пострадавших от обстрела и его последствиях пока нет.

Также утром 18 апреля ВФУ обстреляли Донецк из тяжелой артиллерии. В Петровский район города прилетело восемь снарядов калибром 122 миллиметра. Выстрелы зафиксировали в 7:37 по московскому времени. Представительство ДНР в СЦКК пока не сообщило о пострадавших от этого обстрела.