Въезд в Турцию закроют для привитых однокомпонентной вакциной

В Турции начали действовать более жесткие требования по вакцинации для въезда в страну. На территорию государства теперь нельзя попасть тем, кто привился однокомпонентной вакциной — в том числе «Спутником Лайт».

Сделавших два укола и выждавших 14-дневный период после второго россиян пустят в Турцию после предоставления соответствующего сертификата. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МВД республики.

На границе можно будет показать справку о перенесенном за последние полгода COVID-19.

В остальных случаях туристам придется предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение трех дней, или результаты экспресс-анализа давностью не более 48 часов. Мера касается и тех, кто привился одной дозой.

«Спутник Лайт» стал однокомпонентным вариантом «Спутника V». Его зарегистрировали в России в начале мая 2021 года. Эффективность препарата — 79,4%. Показатель выше, чем у многих вакцин, которые требуют двух инъекций. После иммунизации не выявили серьезных нежелательных явлений.