Въезд в Россию закрыли для 41 австралийца | 360°

Мир 16 сентября 2022, 21:39 Поделиться Telegram

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Viber Въезд в Россию закрыли для 41 австралийца МИД России закрыл въезд в страну 41 австралийцу в качестве ответных санкций РИА «Новости»

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Министерство иностранных дел России ввело персональные санкции с запретом на въезд в страну в отношении 41 гражданина Австралии. Как сообщила пресс-служба ведомства, в список вошли журналисты, муниципальные депутаты и подрядчики военно-промышленного комплекса иностранного государства.

Решение, пояснили в МИД, приняли в качестве ответной меры против ограничений, которые правительство Австралии ввело в отношении россиян и отечественных компаний.

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В министерстве добавили, что запрет на въезд коснулся только тех граждан Австралии, кто формирует в своей стране антироссийские настроения.

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В опубликованном на сайте МИД реестре указано, что в список попали главный технический директор компании Drone Shield Ангус Бин, директор военно-промышленного предприятия Thales Australia Гари Доунсон, а также журналисты Sky News, ABC, Australian, 9News и других изданий.

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