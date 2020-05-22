Въезд в Болгарию открыли для граждан Евросоюза

«22 мая запрет снят для граждан стран ЕС и Шенгенской зоны (включая Святую Республику Сан-Марино, Княжество Андорра, Княжество Монако и город-государство Ватикан) для въезда на территорию Болгарии», — уточнили в министерстве.

Лица, которые прибывают по гуманитарным соображениям, могут не соблюдать режим карантина.

«Все остальные лица помещаются под 14-дневный карантин в доме или жилье, указанном человеком. Условия транзита через территорию Болгарии не меняются», — добавили в ведомстве.