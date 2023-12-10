Мир 10 декабря 2023, 13:19 Вето США на резолюции по Газе ударило по авторитету Совбеза ООН Гутерриш назвал отсутствие решения по Газе ударом по авторитету Совбеза ООН Eskinder Debebe / UN Photo / Handout via Xinhua / Global Look Press

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Авторитет Совета Безопасности ООН подорван неспособностью стран-участниц прийти к единому решению для прекращения боев в секторе Газа. Как сообщил телеканал Al Jazeera, с критикой государств выступил генеральный секретарь международной организации Антониу Гутерриш.

Он подчеркнул, что за все время своей работы в ООН не видел такого количества погибших среди мирного населения в столь короткие сроки. Но вместо принятия решений страны ведут споры.

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«Совет Безопасности ООН парализован геополитическими разногласиями, его авторитет подорван неспособностью принять резолюцию, призывающую к прекращению огня в секторе Газа», — заявил Гуттериш во время выступления в Катаре.

Он подчеркнул, что необходимо принять серьезные усилия, чтобы заставить международные институты включиться в решение конфликта в секторе Газа. Гутерриш добавил, что чем дольше нет решения, тем шире разрастается катастрофа, которая несет опасность для ближневосточного региона и всего мира.

Совет Безопасности ООН в минувшую пятницу, 8 декабря, рассматривал подготовленный Объединенными Арабскими Эмиратами проект резолюции по прекращению боевых действий в Газе. Документ предусматривал прекращение боевых действий и выдачи захваченных ХАМАС заложников без каких-либо дополнительных условий. Соавторами резолюции стали 97 стран.

В поддержку документа выступили 13 из 15 членов Совета Безопасности. Отказался от голосования представитель Великобритании, а американский дипломат наложил вето на документ.

Заместитель постоянного представителя США Роберт Вуд объяснил, что в резолюцию не вписали осуждение ХАМАС и право Израиля на самооборону. Он добавил, что любое перемирие даст участникам палестинской группировки время, чтобы нарастить силы и провести новую атаку.