Вьетнамского министра застали за поеданием «золотого стейка» за £ 1450. Видео

Вьетнамский министр общественной безопасности То Лам побывал в лондонском ресторане Nsur-Et. Его держит знаменитый артистичными позами при готовке турецкий повар-мем Нусрет Гекче. Его еще называют Salt Bae. Цены в модном заведении запредельные.

Как стало известно The Daily Mail, чиновник-коммунист попал на видео, затем опубликованное в TikTok ресторана. На нем видно, как Гекче готовит для чиновника золотой стейк стоимостью 1450 фунтов стерлингов (142 тысячи рублей). Затем он отрезает кусочек мяса и с ножа скармливает его То Ламу.

Видео было быстро удалено из TikTok, но уже стало вирусным во Вьетнаме, где люди в среднем зарабатывают в месяц 112 фунтов (10,7 тысяч рублей).

Пользователи соцсетей раскритиковали за экстравагантную трапезу министра, чье ведомство следит за инакомыслящими и оппозиционными активистами.

Вьетнамцы назвали верхом отвратительного безразличия поедание фантастически дорого стейка, когда миллионы людей гибнут от коронавируса. Некоторые заинтересовались, откуда у министра такие деньги? Блюдо стоит больше, чем вся его годовая зарплата.

Помимо ресторана в Лондоне Гекче владеет заведениями в Турции, Греции, США и Дубае. В последнем зимой побывал российский рэпер Моргенштрен со своей девушкой. Со словами «привет нищим!» он оплатил счет на 200 тысяч рублей.