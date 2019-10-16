Вьетнамский студент защитил диссертацию в Одессе. Написать его фамилию нам мешает Роскомнадзор

Гражданин Вьетнама по имени Vu Ngoc защитил кандидатскую диссертацию в Одесском национальном политехническом университете. Сложности у иностранца возникли из-за написания его имени, которое не совпадало в разных документах.

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На визе вьетнамского айтишника его имя написали кириллицей Ву Нгок Хыу. Такое же написание сохранилось и при поступлении в вуз.

Вьетнамец окончил Одесский политех. В дипломах бакалавра и магистра его также именовали Хыу, как стояло в визе.

После получения вида на жительство в Одессе в 2014 году вьетнамцу выдали документы с правильной транслитерацией его имени на украинский — Ву Нгок […] (неприличное слово).

Чтобы признать законными уже полученные документы об образовании, он подал в суд. В декабре 2018 года Киевский райсуд Одессы признал украинские дипломы на имя Ву Нгок Хыу действительными.

10 октября 2019 года вьетнамец стал кандидатом наук в том же одесском вузе, но теперь уже с правильно переданным именем, сообщила Газета.ua.