Мир 26 июля 2023, 04:31 Вьетнамец украл 1500 кошек и продал их ресторанам Daily Mirror: житель Вьетнама украл 1500 кошек для продажи ресторанам Freepik

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Мужчина украл примерно 1500 кошек для ресторанов во Вьетнаме, в которых готовят блюда из кошачьего и собачьего мяса. Об этом он сообщил в интервью изданию Daily Mirror.

Около года назад 47-летний Нгуен Хоанг Чау присоединился к нелегальной сети похитителей, которые ловят четвероногих любимцев для последующей продажи специализированным фабрикам-бойням. Вьетнамцу пришлось согласиться на подобные условия из-за потери работы после операции по удалению камней в почках.

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В ловле животных Чау помогает железная клетка-ловушка, куда мужчина кладет заманивающие угощения. Когда животное заходит внутрь, дверь клетки закрывается. За одну ночь необычному вору удается поймать пять-шесть кошек. Он получает за «добычу» примерно 500 тысяч вьетнамских донгов в день (около двух тысяч рублей — прим. ред.). На прежней работе Чау платили меньше.

«Мне жаль кошек, и я сожалею, что им приходится испытывать боль, но мне нужно заботиться о семье. Мои дети ненавидят мою работу, и я чувствую себя очень виноватым. Они просили меня перестать, но у меня нет выбора», — признался Чау.

По словам мужчины, сейчас он ловит животных для продажи в другие страны, где зверей продают в качестве питомцев. При этом вьетнамец не может обещать, что пойманный четвероногий не превратиться в очередной обед.