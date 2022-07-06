Вьетнам заявил о планах развивать отношения с Россией

Власти Вьетнама намерены поступательно развивать отношения с Россией. Об этом на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил руководитель дипведомства азиатской страны Буй Тхань Шон, написало РИА «Новости».

«Россия остается приоритетом и важнейшим партнером во внешней политике Вьетнама. Уверен, что высокий уровень доверия в будущем только укрепится», — сказал он.

Тхань Шон подчеркнул, что партнерство двух стран является взаимовыгодным и отвечает национальным интересам.

Глава МИД России Сергей Лавров ответил, что Вьетнам стал ключевым партнером страны в рамках Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

«Отношения России и Вьетнама опираются на борьбу за справедливость и совместную историю. Международная обстановка требует объединения усилий», — заявил он.

Ранее Вьетнам не поддержал антироссийские санкции, избрав нейтральную позицию.