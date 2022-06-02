Вьетнам создал вакцину против африканской чумы свиней

кВьетнам оказался первой страной в мире, заявившей об успешном создании вакцины против африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщил местный новостной портал VnExpress со ссылкой на замминистра сельского хозяйства и развития сельских районов Фунг Дык Тиена.

«Вьетнам успешно произвел вакцину против африканской чумы свиней», — сказал он.

По его словам, ученые со всего мира опубликовали свыше 400 исследований, которые связаны с вирусом и разработкой вакцины. Однако до сих пор коммерческой вакцины против АЧС в мире не существовало.

«Потенциал для экспорта произведенной во Вьетнаме вакцины огромен», — добавил чиновник.

АЧС — крайне заразное вирусное заболевание диких и домашних свиней, смертность от него может достигать 100%. Для человека оно не представляет опасности, но для поголовья свиней оно разрушительно.

Распространение АЧ — серьезная проблема для Вьетнама. Там в 2019 году начались вспышки заболевания, из-за них погибли более шести миллионов свиней.