Вьетнам организовал эвакуацию своих жителей из Украины

Вьетнам организовал гуманитарную эвакуацию вьетнамских граждан из Румынии, куда они, в свою очередь, эвакуировались из Украины через Молдову. Во вьетнамский аэропорт Нойбай 8 марта прибыли 287 местных жителей, в том числе 14 детей до двух лет, сообщила газета «Нянзан».

Для успешной организации рейса посольство Вьетнама в Румынии активно координировало действия с местными властями и помогло вьетнамским гражданам выполнить необходимые процедуры для эвакуации. Министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон договорился с Румынией об оказании гуманитарной помощи, организации временного жилья и медицинского обслуживания вьетнамцев и их семей, эвакуированных из Украины в Румынию в последние дни.

Во вьетнамском аэропорту жителей встретили руководители МИД, ЦК ОФВ, а также министерств здравоохранения, общественной безопасности, транспорта и путей сообщения.

По данным ТАСС, вьетнамская диаспора на Украине насчитывает более 7 тысяч человек.

Как сообщили в ООН, Украину с конца февраля покинули два миллиона человек. Больше всего людей перебралось через границу в Польшу, остальные бежали в Молдавию, Венгрию и Словакию, некоторые — в Россию. Всего из Донбасса и с Украины в РФ прибыли уже почти 200 тысяч человек.