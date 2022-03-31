Веткорм для животных могут поставлять в Россию из Турции
Гендиректор Союза предприятий зообизнеса (СПЗ) Татьяна Колчанова заявила, что турецкие поставщики готовы продавать России ветеринарные корма. Об этом написало РИА «Новости».
«Турция готова поставлять нам корм… Мы обратились буквально сегодня в Россельхознадзор на тему того, что нужно заключить двусторонние соглашения с Турцией на корма», — процитировал RT Колчанову.
Также ведутся переговоры по поставке корма с Бразилией, Индией, Кореей и Японией. В связи с логистическими затратами и изменением курса рубля цены на корм вырастут на 15—25%.