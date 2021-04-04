Ветеринаров планируют привлечь к борьбе с ковидом в Бразилии

Ветеринарные клиники и производителей вакцин для животных собираются привлечь к расширению программы вакцинации населения от коронавируса в Бразилии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на бразильское министерство здравоохранения.

Как заявил глава Минздрава Бразилии Марсело Кейрога, исследовательские институты страны уже почти готовы предоставить собственную вакцину от COVID-19. Однако в текущих условиях ее будет не хватать для покрытия нужд вакцинации страны. Поэтому планируется подключить ветеринарные клиники и производителей к производству и распространению новой вакцины, уточнила «Газета.ru».

«Это делается не только для снабжения внутреннего рынка и увеличения наших мощностей, но и для того, чтобы Бразилия, как лидер в Латинской Америке, могла предложить свои вакцины другим странам», — заявил Кейрога.

Бразилия сейчас занимает вторую после США строчку по количеству выявленных случаев коронавируса. В общей сложности с начала пандемии ковид выявили почти у 13 миллионов бразильцев, следует из последних данным университета Хопкинса.