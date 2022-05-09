Ветераны-фронтовики в США поздравили друг друга с Днем Победы

В США ветераны-фронтовики поздравили друг друга с Днем Победы в ходе онлайн-конференции «Бессмертный полк». В акции участвовали российские соотечественники и американские ветераны из более чем 20 городов, включая Нью-Йорк, Сиэтл, Вашингтон и Бостон. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Поздравляю с днем Великой Победы. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия. Да здравствует Великая Победа!» — обратился к участникам ветеран Великой Отечественной войны Израиль Дягтель из Портленда.

Еще один ветеран, Ян Незнанский, заявил, что отрицание победы является «отвратительной мыслью» и Победа 1945 года была «непвторимым явлением».

«Не было бы Победы, не было бы нас. Поэтому нам, которые остаются еще жить и мечтать о лучшем, нужно думать только о хорошем — чтобы победила правда, победила честность», — сказал Незнанкский.

В свою очередь, Леонид Розенберг пожелал потомкам дожить до его возраста, оставаться при этом в добром здравии и помнить о подвиге, который совершили их предки.

Ранее сообщалось, что жители Туркменистана в понедельник отметят 77-ю годовщину Великой Победы, они традиционно возложат цветы к мемориалам павших воинов и проведут поминальные трапезы.