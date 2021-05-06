По данным СМИ, в Туркменистане ветеранов ВОВ заставляют сдавать деньги на собственные подарки к 9 Мая. Вручать будет сам президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Журналисты сайта «Радио Свобода»* сообщили, что ветеранов войны и тыла не первый раз обязывают сдать деньги. Президент страны традиционно вручает подарки ветеранам в День Победы.

Дети и внуки 90-летних пенсионеров неоднократно жаловались в администрацию. Но официальных комментариев по этой ситуации они не получили. По неподтвержденной информации, половину от суммы подарка власти тратят на собственные нужды. Анонимные источники издания уверены, что подарки для вручения ветеранам не оправдывают размер собранных средств.

Корреспонденты выяснили, что в прошлом году лебапским ветеранам пришлось заплатить по 1000 манатов (21 249 рублей), да еще и побегать по инстанциям для оформления необходимых бумаг по социальному обеспечению. В результате в 2020 году ветеранам была вручена юбилейная медаль в честь 75-летия победы.

*организация, признанная иноагентом в России.