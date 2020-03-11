    11 марта 2020, 12:07

    Ветеранов и тружеников тыла в США наградили в честь 75-летия Победы

    Ольга Ситникова

    Ветеранам Великой Отечественной войны, которые живут в США, вручили медали в честь 75-летнего юбилея со дня Великой Победы. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

    Церемонию награждения провели в Лос-Анджелесе. Памятные медали выдали ветеранам войны, труженикам тыла и жителям блокадного Ленинграда.

    Чрезвычайный и полномочный посол России в США Анатолий Антонов передал поздравления и пожелания здоровья.

    В рамках мероприятия дипломаты возложили цветы к американскому мемориалу. Он посвящен воинам, которые погибли, сражаясь против нацизма.