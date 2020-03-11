Ветеранов и тружеников тыла в США наградили в честь 75-летия Победы

Церемонию награждения провели в Лос-Анджелесе. Памятные медали выдали ветеранам войны, труженикам тыла и жителям блокадного Ленинграда.

Чрезвычайный и полномочный посол России в США Анатолий Антонов передал поздравления и пожелания здоровья.

В рамках мероприятия дипломаты возложили цветы к американскому мемориалу. Он посвящен воинам, которые погибли, сражаясь против нацизма.