Ветеранов и тружеников тыла в США наградили в честь 75-летия Победы
Ветеранам Великой Отечественной войны, которые живут в США, вручили медали в честь 75-летнего юбилея со дня Великой Победы. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
Церемонию награждения провели в Лос-Анджелесе. Памятные медали выдали ветеранам войны, труженикам тыла и жителям блокадного Ленинграда.
Чрезвычайный и полномочный посол России в США Анатолий Антонов передал поздравления и пожелания здоровья.
В рамках мероприятия дипломаты возложили цветы к американскому мемориалу. Он посвящен воинам, которые погибли, сражаясь против нацизма.