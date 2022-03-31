Ветеран ВОВ Розалия Асоян умерла в США в возрасте 98 лет

Ветеран ВОВ Розалия Асоян скончалась в США, не дожив четырех дней до своего 99-летия. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на информацию генерального консульства России в Хьюстоне.

«С глубоким прискорбием узнали о кончине в городе Канзас-Сити ветерана Великой Отечественной войны Асоян Розалии Христофоровны», — сообщили в ведомстве.

Асоян вступила в должность старшего дальномерщика 180-го Зенитно-артиллерийского полка ПВО, когда ей было всего 19 лет. Она участвовала в обороне Кавказа, за что получила награду.