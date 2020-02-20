Ветеран войны в Донбассе рассказал, как Зеленский назвал его треплом

Ковалев рассказал об инциденте, произошедшем летом 2019 года. По словам военного, после мероприятия он подошел к Зеленскому и задал вопрос, почему тот уклонялся от службы в армии.

«Было официальное заявление Минобороны до вашего президентства. Заявлялось, что вам приходили четыре повестки. Три из них еще в 2014 году», — обратился Ковалев к главе государства, однако тот заявил, что это неправда.

После в разговор вмешался бывший боец нацбатальона «Донбасс» и задал Ковалеву вопрос, действительно ли он сражался под Иловайском, а также есть ли у него награда «Иловайский крест». После признания, что награды нет, Зеленский назвал ветерана треплом.

Ковалев рассказал, что воевал под Иловайском почти две недели, и эта информация есть в его личном деле.