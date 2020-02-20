Ветеран войны в Донбассе рассказал, как Зеленский назвал его треплом
Майор ВСУ Роман Ковалев рассказал о конфликте с президентом Украины Владимиром Зеленским на мероприятии памяти боев под Иловайском. Об этом сообщил портал «Утро.ру» со ссылкой на украинские СМИ.
Ковалев рассказал об инциденте, произошедшем летом 2019 года. По словам военного, после мероприятия он подошел к Зеленскому и задал вопрос, почему тот уклонялся от службы в армии.
«Было официальное заявление Минобороны до вашего президентства. Заявлялось, что вам приходили четыре повестки. Три из них еще в 2014 году», — обратился Ковалев к главе государства, однако тот заявил, что это неправда.
После в разговор вмешался бывший боец нацбатальона «Донбасс» и задал Ковалеву вопрос, действительно ли он сражался под Иловайском, а также есть ли у него награда «Иловайский крест». После признания, что награды нет, Зеленский назвал ветерана треплом.
Ковалев рассказал, что воевал под Иловайском почти две недели, и эта информация есть в его личном деле.