Ветеран ВМС получил первый в США паспорт с «третьим полом»

Первый паспорт с «третьим полом» в США получил бывший моряк американских ВМС Дана Ззиим. Он считает себя интерсексуальной и небинарной персоной. Так закончилась его шестилетняя борьба за получение документа, который не заставлял бы его идентифицировать себя как мужчину или женщину, сообщила организация Lambda Legal.

«Я чуть не расплакался, когда открыл конверт, вытащил свой новый паспорт и увидел X, в графе пол», — сказал Ззиим.

По его словам, он счастлив от того, что другие интерсексуальные и небинарные американцы скоро смогут подать заявление на получение паспортов с правильным гендерным маркером.

«На это ушло шесть лет, но иметь точный паспорт, который не заставляет меня идентифицировать себя как мужчину или женщину, но признает, что я ни тот, ни другой, — это освобождение», — подчеркнул ветеран Военно-морских сил США.

Накануне о выдаче паспорта с «третьим полом» сообщили в Госдепе США. Но в ведомстве не уточняли, кто стал его обладателем.

«Мы с нетерпением ожидаем возможности предложить эту опцию всем заявителям на получение паспорта, как только мы завершим необходимые обновления системы в начале 2022 года», — говорилось в сообщении на сайте Госдепартамента.

Представитель Госдепа Нед Прайс подчеркнул, что ведомство привержено поощрению свободы, достоинства и равенства всех людей, включая представителей ЛГБТ.