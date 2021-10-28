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    28 октября 2021, 14:31

    Ветеран ВМС получил первый в США паспорт с «третьим полом»

    Ветеран ВМС Дана Ззиим получил первый в США паспорт с буквой X вместо пола

    Ольга Назаркина

    Первый паспорт с «третьим полом» в США получил бывший моряк американских ВМС Дана Ззиим. Он считает себя интерсексуальной и небинарной персоной. Так закончилась его шестилетняя борьба за получение документа, который не заставлял бы его идентифицировать себя как мужчину или женщину, сообщила организация Lambda Legal.

    Ветеран ВМС получил первый в США паспорт с «третьим полом»

    «Я чуть не расплакался, когда открыл конверт, вытащил свой новый паспорт и увидел X, в графе пол», — сказал Ззиим.

    По его словам, он счастлив от того, что другие интерсексуальные и небинарные американцы скоро смогут подать заявление на получение паспортов с правильным гендерным маркером.

    «На это ушло шесть лет, но иметь точный паспорт, который не заставляет меня идентифицировать себя как мужчину или женщину, но признает, что я ни тот, ни другой, — это освобождение», — подчеркнул ветеран Военно-морских сил США.

    Накануне о выдаче паспорта с «третьим полом» сообщили в Госдепе США. Но в ведомстве не уточняли, кто стал его обладателем.

    «Мы с нетерпением ожидаем возможности предложить эту опцию всем заявителям на получение паспорта, как только мы завершим необходимые обновления системы в начале 2022 года», — говорилось в сообщении на сайте Госдепартамента.

    Представитель Госдепа Нед Прайс подчеркнул, что ведомство привержено поощрению свободы, достоинства и равенства всех людей, включая представителей ЛГБТ.