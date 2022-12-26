Мир 26 декабря 2022, 03:05 Ветеран ЦРУ объяснил, чему США должны научиться у России Ветеран ЦРУ Пиллар: США нужно поучиться у России дипломатии на Ближнем Востоке РИА «Новости»

Читать 360tv в

Соединенным Штатам нужно учиться у России умению сотрудничать со странами Ближнего Востока. Об этом написал обозреватель журнала The National Interest Пол Пиллар.

Он отметил, что Россия демонстрирует мастерство в работе со всеми ближневосточными государствами — от Израиля до Ирана.

Реклама

«Недавняя поездка Си Цзиньпина в Эр-Рияд является частью усилий Китая по подражанию России во внешней политике на Ближнем Востоке», — отметил ветеран американской разведки.

Реклама

А США продолжают оставаться, «самой сдержанной внешней державой». Пиллар связал это с внутренней политикой и прошлыми конфликтами, что проявляется «в поддержке Израиля и враждебности по отношению к Ирану».

Политика Вашингтона по отношению к региону в ближайшие годы не должна опираться на ожидания возможных геополитических изменений, вместо этого США должны начать усваивать уроки.

Американцам нужно хотя бы начать подражать русским в ведении бизнеса со всеми, а не рассматривать Ближний Восток как регион, разделенный на «друзей и врагов», резюмировал Пиллар.

Ранее в Китае заявили, что отношения с США перешли в сложную фазу. На это повлияли провокации американцев, а также попытки давления и сдерживания.