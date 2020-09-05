Ветеран СВР раскрыл подробности работы за границей. Ему приходилось менять внешность

Разведчик-нелегал Юрий Шевченко работал за границей около 30 лет. Когда ветеран СВР попал в разработку иностранных спецслужб, ему пришлось менять внешность и становиться то «актером», то «художником».

«Был момент, когда меня разыскивали все контрразведки мира. И я тогда сказал себе: „Надо изменить внешность“. Я был другим», — приводит РИА ФАН слова Шевченко со ссылкой на телеинтервью.

Он добавил, что носил черные кудри до плеч. По словам Шевченко, работа в разведке — это противостояние умов, в котором не важна физическая сила.

Шевченко работал за границей с 1969 года. Он предположил, за что ему присвоили звание Героя России в 2017 году. Руководство СВР тогда ему говорило, что он предоставляет советской разведке треть документальной информации по НАТО и главному противнику Советского Союза. Служба внешней разведки рассекретила имя нелегала Шевченко только в начале 2020 года.

Ранее директор СВР Сергей Нарышкин рассказал о работе российской разведки за границей. Он заявил, что за рубежом сейчас трудится достаточно сотрудников службы, чтобы обеспечить безопасность России и ее жителей.