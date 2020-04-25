Ветеран, собравший $35 млн в поддержку врачей, возглавил британские чарты

99-летний британский ветеран Том Мур записал песню для сбора пожертвований на нужды врачей, борющихся с коронавирусом. Кавер на композицию 1945 года You"ll Never Walk Alone возглавил чарты Соединенного Королевства.

Мур сделал запись вместе с певцом Майклом Боллом и хором Национальной службы здравоохранения. Вначале она возглавила чарт iTunes, затем сводную таблицу синглов, составляемую Official Charts Company. Мур стал старейшим исполнителем, занявшим первую строчку в британских хит-парадах.

Название песни — «Ты никогда не будешь идти в одиночестве» — отсылает к акции, с которой началась известность ветерана.

Ранее отставной капитан британских Вооруженных сил, которому 30 апреля исполнится 100 лет, начал сбор пожертвований медикам. Он сделал сто кругов вокруг своего дома в английском графстве Бедфордшир на ходунках. Вначале с помощью акции планировалось собрать тысячу фунтов стерлингов (92 тысячи рублей).

В итоге британцы пожертвовали 28 миллионов фунтов (почти 35 миллионов долларов или 2,6 миллиарда рублей), а Мур стал национальным героем.