    21 января 2020, 15:36

    Ветеран пристрелил товарища из-за спора о Зеленском

    Артур Блянихов

    В Киевской области ветеран боевых действий в Донбассе застрелил друга из охотничьего ружья. Причиной конфликта стал спор, кто является лучшим главой государства: бывший лидер Петр Порошенко или действующий президент Владимир Зеленский. Об этом сообщило ИА Nation News.

    По данным информагентства, ссора между ветеранами вспыхнула по время совместной попойки. Они продолжили спор в автомобиле по пути домой. У одного из мужчин закончились аргументы, и он схватился за охотничье ружье и пристрелил оппонента. Пострадавший скончался мгновенно. Возбуждено уголовное дело.