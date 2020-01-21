Ветеран пристрелил товарища из-за спора о Зеленском

По данным информагентства, ссора между ветеранами вспыхнула по время совместной попойки. Они продолжили спор в автомобиле по пути домой. У одного из мужчин закончились аргументы, и он схватился за охотничье ружье и пристрелил оппонента. Пострадавший скончался мгновенно. Возбуждено уголовное дело.