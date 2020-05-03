    03 мая 2020, 16:28

    Ветеран назвал большой глупостью желание Лукашенко провести парад во время пандемии

    Анатолий Минкин, Татьяна Майорова

    Белоруссия не откажется от проведения торжественного парада в День Победы. Президент страны Александр Лукашенко заявил, что не может пойти на отмену этого мероприятия. При этом там уже умерли 99 пациентов с подтвержденным коронавирусом и выявили 16 705 зараженных. Однако руководство страны не предпринимает никаких мер для того, чтобы остановить распространение инфекции.
    Ветеран назвал большой глупостью желание Лукашенко провести парад во время пандемии

    Проведение парада в таких условиях — это большая глупость. Так прокомментировал «360» действия президента Белоруссии председатель Московского комитета ветеранов генерал-майор Иван Слухай.

    Он пояснил, что участники парада перед Днем Победы долго тренируются.

    «Это занимает несколько дней подряд по несколько часов. И поэтому рано или поздно будут контакты с зараженными и эти контакты ни к чему хорошему не приведут. Я категорически не поддерживаю решение президента Белоруссии», — подчеркнул он.

    Александр Лукашенко во время заседания белорусского правительства, где обсуждали подготовку к параду, заявил, что смертность от коронавируса в стране в пять раз меньше, чем от алкоголя. Он подчеркнул, что парад отменять не будет, а также не будет туда тащить тех, кто опасается за свое здоровье.

    В России проведение парада Победы отложили. Как объяснил президент Владимир Путин, нельзя подвергать опасности жизни граждан. Вместо традиционного проезда военной техники в ряде городов проведут воздушные парады с участием самолетов Воздушно-Космических войск, а также запустят салюты. Владимир Путин примет участие в торжественном возложении цветов к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата, а после обратится к россиянам с речью.