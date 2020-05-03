Ветеран назвал большой глупостью желание Лукашенко провести парад во время пандемии

Проведение парада в таких условиях — это большая глупость. Так прокомментировал «360» действия президента Белоруссии председатель Московского комитета ветеранов генерал-майор Иван Слухай.

Он пояснил, что участники парада перед Днем Победы долго тренируются.

«Это занимает несколько дней подряд по несколько часов. И поэтому рано или поздно будут контакты с зараженными и эти контакты ни к чему хорошему не приведут. Я категорически не поддерживаю решение президента Белоруссии», — подчеркнул он.

Александр Лукашенко во время заседания белорусского правительства, где обсуждали подготовку к параду, заявил, что смертность от коронавируса в стране в пять раз меньше, чем от алкоголя. Он подчеркнул, что парад отменять не будет, а также не будет туда тащить тех, кто опасается за свое здоровье.

В России проведение парада Победы отложили. Как объяснил президент Владимир Путин, нельзя подвергать опасности жизни граждан. Вместо традиционного проезда военной техники в ряде городов проведут воздушные парады с участием самолетов Воздушно-Космических войск, а также запустят салюты. Владимир Путин примет участие в торжественном возложении цветов к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата, а после обратится к россиянам с речью.