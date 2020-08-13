Ветеран МВД назвал отличие ситуации в Белоруссии от украинского «майдана»

Ветеран спецподразделения МВД по разгону массовых беспорядков Александр Рындич назвал главное отличие ситуации в Белоруссии от украинского «майдана».

По мнению специалиста, в настоящий момент в республике невозможна революция. Он пояснил, что протесты закончатся лишь тем, что президент Белоруссии Александр Лукашенко окончательно окажется без поддержки народа, пишет портал «Ридус».

«В чем основное отличие от украинского майдана? Тогда оппозиция имела очень мощное легальное представительство в политическом поле: депутаты, партийные деятели, общественные организации. В Белоруссии это все зачищено фактически под корень», — отметил Рындич.

После прошедших 9 августа выборов президента Белоруссии граждане республики устраивают массовые протесты. Они не верят предварительным итогам, согласно которым Лукашенко набрал более 80% голосов.