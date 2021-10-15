Ветеран ЛНР ответил на призыв Авакова начать войну за Крым и Донбасс

Ветеран ЛНР, военный эксперт Андрей Марочко считает, что призывы Арсена Авакова начать войну за Крым и Донбасс ничем хорошим для Киева не закончатся. Если Украина совершит попытку нападения на Крым, со стороны России последует жесткий ответ. Об этом сообщил «Полиэксперт».

Ранее бывший министр МВД Украины Арсен Аваков призвал создать военный сценарий «возвращения» Крыма и Донбасса. Он предложил не заниматься больше дипломатией и решить вопрос с помощью военных действий.

Подполковник запаса Народной милиции, военный эксперт и общественный деятель Андрей Марочко напомнил, что российский президент Владимир путин не раз говорил, что тема Крыма закрыта навсегда. Эксперт считает, что Украину ждут серьезные последствия, если она решит посягнуть на Крымский полуостров.

«Полуостров находится на территории Российской Федерации, и никто эту догму оспаривать не собирается. Нападение на территорию Крыма будет расцениваться как нападение на Россию. Она будет защищать своих граждан как на территории Донбасса, так и на территории Крыма. И любое посягательство со стороны Киева будет иметь последствия», — заявил Марочко.