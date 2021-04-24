Ветеран-индеец из США провел обряд на могиле советского солдата

Ветеран Второй мировой войны Чарльз Норман Шей провел индейский обряд на мемориальном кладбище советских солдат в Волгоградской области. Об этом сообщило издание «МТВ.онлайн».

Коренной американец, старейшина племени пенобскотов участвовал в первой высадке десанта в Нормандии 6 июня 1944 года.

«Мы никогда не забудем жертв Сталинграда… Я обращаюсь к душам тех, кто упокоился здесь, и благодарю за спасение мира», — сказа ветеран.

После этих слов 96-летний Шей преклонил колени перед могилой, воскурил благовония и развеял дым пером.

«Очень важно помнить события Второй мировой войны, никто не мог победить германскую армию, а русские это сделали!» — добавил ветеран.

Для него побывать в местах, где произошел переломный момент Второй мировой войны, и помолиться за павших героев — священный долг.

Международный культурно-исторический проект стартовал в Волгоградской области 23 апреля. Народы России и Франции встретились, чтобы сохранить историческую память и защитить историческую справедливость. Фонд развития русско-французских исторических инициатив при поддержке администрации региона запустил проект «Сталинград-2021». В рамках этого мероприятия в город-герой приехала делегация из Франции, в числе которой были и ветераны Второй мировой войны.