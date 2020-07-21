Ветеран ФСБ объяснил публикацию британского доклада о спецслужбах России

Соединенное Королевство всегда было одним из главных военно-политических оппонентов России. Новые заявления британских политиков еще раз доказывают это. Такое заявление сделал генерал ФСБ в отставке Александр Михайлов.

По его словам, сейчас не принято говорить о недружественных государствах как о противниках. Их предпочитают называть партнерами или оппонентами.

«В то же время мы не питаем иллюзий насчет отношений с Великобританией, и частично они (комитет парламента по разведке — прим. ред.) правы, их заявление — это констатация факта», — сказал Михайлов РИА «Новости».

Ранее 21 июля в общем доступе появился доклад британского парламентского комитета по разведке. В нем сказано, что спецслужбы РФ считают Великобританию одной из ключевых мишеней.

Доклад состоит из 50 страниц. Он готовился к публикации еще в октябре прошлого года. Однако тогда правительство воспрепятствовало этому. Свои действия оно аргументировало ожиданием «определенных процессов. Однако ситуация изменилась на этой неделе, когда комитет обновил свой состав.

Известно, что в подготовке документа участвовали бизнесмен Уильям Браудер и бывший сотрудник британских спецслужб Кристофер Стил. Последний известен тем, что подготовил компрометирующее досье на главу Белого дома Дональда Трампа. Это было сделано по заказу противников американского президента.

Премьер Борис Джонсон, еще будучи министром иностранных дел заявлял, что у Великобритании нет информации о вмешательстве России в референдум по Brexit, а также в другие политические процессы.

В свою очередь российская сторона много раз опровергала обвинения в свой адрес. Мария Захарова назвала новый доклад «русофобией в фейковой огранке».