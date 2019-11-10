Ветеран Донбасса напал на журналиста на украинском телешоу
Конфликт начался с того, что Коцаба заявил, что президент Владимир Зеленский должен более жестко разобраться с протестующими против разведения войск в Донбассе. Кроме того, журналист пожелал, что глава государства добился встречи в нормандском формате.
Украинский депутат в прямом эфире устроил драку с журналистомПодробнее
«Ты лжец и манипулятор!» — закричал Елейко и схватил оппонента за ухо.
Причем ведущий поддержал Елейко. Он отметил, что человек, который воевал в Донбассе, заслуживает уважения. Запись перебранки опубликована на YouTube.
Коцаба стал известен после того, как в 2015 году призывал к бойкоту очередной волны мобилизации на Украине. Его признали виновным в препятствовании деятельности Вооруженных сил Украины и приговорили к тюрьме. Обвинение настаивало на том, что Коцаба также совершил государственную измену, но по этой статье его оправдали. В 2016 году апелляционный суд полностью оправдал журналиста.