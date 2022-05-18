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    18 мая 2022, 06:40

    Ветеран американской разведки раскритиковал Белый дом за развязывание новой холодной войны

    Пол Пиллар: новая холодная война США с Россией может привести к плачевным последствиям

    Екатерина Виславская

    Новая холодная война с Россией, которую развязали США, не сулит ничего хорошего для всего мира. Действия Белого дома на международной арене раскритиковал в статье для издания The National Interest ветеран американской разведки Пол Пиллар.

    Ветеран американской разведки раскритиковал Белый дом за развязывание новой холодной войны

    Реакция Запада на спецоперацию была впечатляющей, однако из военного противостояния на Украине она переросла в масштабный и продолжительный конфликт с Россией. США открыто декларируют главную цель — ослабить ее. Будучи внештатным старшим научным сотрудником Центра по изучению проблем безопасности Джорджтаунского университета Пол Пиллар отметил, что это не просто оговорка отдельных чиновников, а обдуманное внешнеполитическое решение.

    Такая позиция создала для Белого дома по меньшей мере две проблемы — сыграла на руку отечественной пропаганде и затруднила достижение мирного урегулирования, так как снизила уверенность России в значимом отказе от санкций даже после завершения спецоперации.

    «Новая холодная война с Россией во многом противоречит интересам США и международной безопасности в целом. Это будет иметь неблагоприятные последствия для военных бюджетов, постоянный риск перерастания кризисов в перестрелки и, среди прочего, воспрепятствование действиям по глобальным проблемам, представляющим общий интерес», — предупредил бывший разведчик.