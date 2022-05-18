Ветеран американской разведки раскритиковал Белый дом за развязывание новой холодной войны

Новая холодная война с Россией, которую развязали США, не сулит ничего хорошего для всего мира. Действия Белого дома на международной арене раскритиковал в статье для издания The National Interest ветеран американской разведки Пол Пиллар.

Реакция Запада на спецоперацию была впечатляющей, однако из военного противостояния на Украине она переросла в масштабный и продолжительный конфликт с Россией. США открыто декларируют главную цель — ослабить ее. Будучи внештатным старшим научным сотрудником Центра по изучению проблем безопасности Джорджтаунского университета Пол Пиллар отметил, что это не просто оговорка отдельных чиновников, а обдуманное внешнеполитическое решение.

Такая позиция создала для Белого дома по меньшей мере две проблемы — сыграла на руку отечественной пропаганде и затруднила достижение мирного урегулирования, так как снизила уверенность России в значимом отказе от санкций даже после завершения спецоперации.

«Новая холодная война с Россией во многом противоречит интересам США и международной безопасности в целом. Это будет иметь неблагоприятные последствия для военных бюджетов, постоянный риск перерастания кризисов в перестрелки и, среди прочего, воспрепятствование действиям по глобальным проблемам, представляющим общий интерес», — предупредил бывший разведчик.