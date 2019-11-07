Ветеран «Альфы» рассказал об экспансии террористов в Среднюю Азию

«Основной костяк этих отморозков находится в Афганистане. Это совершенно неуправляемая раздробленная страна — американцы столько лет там находятся и ничего не могут сделать. Они сами себя охраняют. У „Талибана“* свои задачи, у якобы власти — свои. Полный раздрай — лучше позиции для игиловцев не найдешь», — заявил Гончаров.

По его мнению, «наши южные соседи» не имеют сил и средств «для серьезной агентурно-оперативной работы».

«Без наших специалистов, без наших вооруженных сил, без наших пограничников они с этой проблемой не справятся. Если они не заключат с нами нормальный договор о помощи, им придется тяжело. А потом тяжело придется и нам, потому что вся эта зараза будет проникать на нашу территорию», — отметил президент ассоциации.

*«Талибан» — радикальная террористическая организация, запрещенная в РФ.