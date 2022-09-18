Ветеран «Альфы» рассказал о превращении ЦРУ в террористическую структуру | 360°

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Ветеран «Альфы» рассказал о превращении ЦРУ в террористическую структуру

Ветеран «Альфы» Гончаров: ЦРУ превратилось в глобальную террористическую структуру

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Американское ЦРУ, широко используя насилие и убийства в разных точках мира, стало глобальной террористической организацией. Об этом заявил почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в комментарии РИА «Новости».

«Мы видим, что акции, которые проводит ЦРУ в разных частях мира, основаны на насилии. Они готовы на любые действия, вплоть до убийств», — привело агентство слова своего собеседника.

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Именно Штаты и их разведка, по мнению Гончарова, стояли за созданием международных террористических организаций ИГИЛ* и «Аль-Каида»** и использовали их для своих целей.

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Также Гончаров напомнил о недавних скандалах, которые были связаны «с массовыми жестокими пытками», применяемыми «в расположенных в разных странах секретных тюрьмах ЦРУ».

По словам собеседника агентства, руководство ЦРУ является выходцами из подразделений, которые действовали во время войн в Ираке и Афганистане. Они привыкли добиваться быстрых результатов, не брезгуя самыми грязными способами.

* ИГИЛ / «Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.

** «Аль-Каида» — запрещенная в России террористическая организация.

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