Ветеран «Альфы» похвалил спецслужбы Грузии за сохранение жизней заложников

Спецслужбы Грузии выполнили свою главную задачу — сохранили жизни людей, которых захватил заложник в банке в Зугдиди. А детали спецоперации не так уж важны. Таким мнением с «360» поделился ветеран подразделения «Альфа» Сергей Гончаров.

«Вся ситуация с захватом заложников развилась довольно долго. Захватил заложников, вступил в переговоры, потребовал полмиллиона долларов, выпустил часть людей. Были также сведения, будто преступник сдался, это оказалось не так. Раз он ушел без стрельбы, ему, видимо, выдали деньги. Это мои предположения», — рассказал президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

Он признал, что спецслужбы Грузии подошли к решению вопроса с захватом заложником правильно. Они сохранили жизни людей, которые нельзя измерить никакими деньгами. А задержание преступника — это уже вопрос времени. Грузинские правоохранители его поймают.

«Они не раскрывают ход спецоперации, потому что думают, что все и так уже в курсе. По их пути пошли бы силовики в любой стране, освобождая заложников. Ничего особенного в этой операции я не вижу. Главные два итога — жизни сохранены, а преступник ушел. Но ему сейчас будет очень не просто уехать из маленькой Грузии», — добавил Гончаров.

Эксперт не исключил, что трагедия все же может произойти. Раз преступник вооружен автоматом Калашникова и гранатой, он может применить их при определенных обстоятельствах.

Захват заложников в банке в Зугдиди произошел 21 октября. К утру следующего дня удалось освободить всех людей в здании. Злоумышленник получил деньги и скрылся с тремя заложниками в неизвестном направлении.