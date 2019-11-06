Ветеран «Альфы» назвал причины атаки ИГ* на погранпост в Таджикистане

На погранпост в Таджикистане напали террористы ИГ* Подробнее

Андрей Попов удивился тому факту, что боевики вообще добрались до погранпоста. Ведь он находится в 60 километрах от Душанбе и в 300 километрах от границы Афганистана. По его мнению, атака была направлена на дестабилизацию обстановки.

«Что касается целей нападения, то, по моему мнению, во-первых, это дестабилизация обстановки и поддержание напряженности в Таджикистане. В этой республике у нас, как известно, дислоцирована 201-я бригада, которая была создана, в том числе, для того, чтобы противостоять возможным массовым переходам из Афганистана в Таджикистан боевиков», — сказал он.

Член ассоциации группы антитеррора «Альфа» предположил, что это могли было быть лишь частью более масштабного плана.

«Судя по тому, как развивались события, второй целью нападения могла быть проба сил, разведка боем. Боевики посмотрели реакцию, отработали возможные направления движения. И, мне кажется, это была подготовка чего-то большего, чем сам этот инцидент», — объяснил Андрей Попов.

По его словам, террористы ИГ* также могли совершить атаку для поддержания имиджа, чтобы порадовать спонсоров организации, привлечь дополнительные средства и вербовать новых сторонников.

*«Исламское государство» / ИГ — террористическая организация, запрещенная на территории России и в других странах мира.