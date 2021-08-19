Ветеран Афганской войны прокомментировал вывод американских войск из Афганистана

Семен Щанкин, бывший офицер КГБ, участник Афганской войны 1979–1989 годов в разговоре с телеканалом «Звезда» прокомментировал вывод американских войск из Афганистана. По его мнению, американцы «бросают союзников».

«Американцы себя показали. Они союзников бросают. Думаю, так будет и с украинцами», — заявил Щанкин.

Он добавил, что когда СССР выводил войска из Афганистана, это произошло мирно, в результате переговоров. После вывода войск просоветский режим держался в Афганистане еще три года и, по мнению военного, если бы Союз не распался, Афганистану еще долго можно было бы помогать техникой, вооружением и топливом.