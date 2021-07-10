Ветер снес батуты с детьми в белорусской Александрии. Видео

Праздник «Купалье» в белорусском городе Александрия омрачил сильный ветер, который снес батуты с находящимися внутри детьми. Видео с места событий появилось в социальных сетях.

На опубликованных кадрах видно, как ветер опрокинул несколько батутов, а один поднял высоко воздух. На место уже приехала скорая помощь. Взрослые помогают детям выбраться.

Министерство здравоохранении Белоруссии в своем Telegram-канале сообщило, что врачи оказали помощь на месте двум детям и трем взрослым. Угрозы их жизни нет. Состояние удовлетворительное.

Для уточнения диагнозов медики назначили дополнительную проверку.

В конце мая батут в парке аттракционов Барнаула лопнул, когда на нем находились две девочки. От удара детей отбросило на трамвайные рельсы. В тяжелом состоянии девочек доставили в реанимацию местной больницы. Алтайские следователи завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.