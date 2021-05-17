Ветер скоростью 200 км/ч обрушился на Индию

Тропический циклон «Тауктае» обрушился на западную Индию. Жертвами стихии уже стали восемь человек, сообщило издание Times of India.

Циклон пришел с восточно-центральной части Аравийского моря и ударил по нескольким штатам, среди которых Гоа, Карнатака, Махараштра и Керала. Порывы ветра достигают 200 километров в час. Из-за урагана и сильных дождей жизни людей в опасности. Стихия вызвала масштабные разрушения. Оказались повалены мачты линий электропередач и множество деревьев.

Из-за циклона оказалась парализована работа аэропорта Мумбаи, там же на минувших выходных из-за проливных дождей приостановили вакцинацию от ковида. В Махараштре из местных клиник для инфицированных коронавирусом эвакуировали 580 пациентов, которых направили в другие медучреждения.

Метеорологи сообщили, что циклон движется на север в сторону штата Гуджарат, которого достигнет к вечеру. Власти уже эвакуировали из региона около 150 тысяч человек. Службы экстренного реагировали привели в повышенную готовность.

В Индии за минувшие сутки зафиксировали 281,3 тысячи новых случаев коронавируса. Это наименьший суточный прирост заболевших почти за месяц, отметили власти страны.