Ветер оказался на стороне демонстрантов, когда против них применили водометы

В Амстердаме прошел очередной митинг против ковидных ограничений. Полиция применила для разогнала демонстрантов водометы, но ветер помешал этим планам, сообщило РИА «Новости».

Агентство опубликовало видеоролики, на которых два водомета поливают собравшихся сверху. Струи при этом направлены не в демонстрантов, а поверх них. Из-за ветра или из-за недостаточного напора вода достигает только части собравшихся.

Митинг прошел на Музейной площади в центре города. По данным NL Times, днем там собрались несколько сотен протестующих. РИА Новости сообщило о более чем тысяче демонстрантах.

Полицейские использовали водометы, после того как митингующие не отреагировали на призывы разойтись. Митинги и любые другие собрания объявлены вне закона из-за коронавируса.

С конца января в Нидерландах действует комендантский час. Нарушителям грозит штраф в размере 95 евро (8,5 тысячи рублей).

Демонстрации против ограничений проходят в стране уже несколько выходных подряд. На прошлой неделе полиция Амстердама также разгоняла собравшихся водой. Тогда задержали 150 протестующих.

Активисты приходят на Музейную площадь, объявляя, что идут туда «попить кофе».