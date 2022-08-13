«Ветер как колыхнул». Семилетняя девочка из скуки подожгла квартиру в Приднестровье

Семилетняя девочка играла с огнем и спалила квартиру в приднестровском городе Бендеры. Об этом сообщил Telegram-канал Shоt.

В результате пожара пострадали шесть человек, одна женщина в реанимации. Возгорание затронуло весь подъезд — 36 квартир.

МВД ПМР

Девочка с воодушевлением рассказала журналистам, что подожгла вещи, потому что «было скучно».

«Там были бумажка, игрушка, вещи мои. <…> Все загорелось!» — рассказала она.

Мама девочки пыталась потушить огонь, но он быстро распространился по помещению, и им пришлось выбежать из квартиры. Почти все вещи превратились в уголь.

Ранее сообщалось, что этим летом в Подмосковье и Москве в результате поджогов пострадали несколько детских площадок. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова призвала изменить формат общения с детьми.