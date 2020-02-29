Весемира во втором сезоне «Ведьмака» сыграет Ким Бодниа

Шоураннер сериала «Ведьмак» от Netflix Лорне Хиссрик анонсировала датского актера Кима Бодниа в роли Весемира во втором сезоне «Ведьмака». Зрителям он хорошо известен по сериалам «Убивая Еву» и «Мост».

Лорен сообщила о своем выборе в Twitter, и добавила, что всегда восхищалась талантом Бодниа. Шоураннер уточнила, что Весемир станет одной из ключевых фигур второго сезона. Ранее СМИ сообщали, что эта роль предлагалась Марку Хэмиллу, сыгравшему Люка Скайуокера в «Звездных войнах».

В середине февраля стало известно, что норвежский киноактер Кристофер Хивью сыграет роль Нивеллена во втором сезоне телесериала «Ведьмак».